14 марта, 2018, 18:04

Впервые в истории украинская анимация за уикенд стала одним из лидеров проката: по количеству проданных билетов мультфильм попал в тройку лучших вместе с культовыми "Черной Пантерой" и "50 оттенков свободы"

За только одни выходные анимация "Похищенная принцесса" собрала более 21 млн. грн, а посмотреть ее в кинотеатры пришло более 285 тыс. зрителей.

Украинская анимация смогла собрать вдвое больше даже чем оскароносный американский мультик "Коко", который за первый уикенд собрал чуть больше 10 млн. гривен (135 тыс. зрителей).

О чем новый украинский мультфильм "Похищенная принцесса"

История происходит в волшебном городе Киеве. На дворе - времена отважных воинов, принцесс и колдунов. Странствующий артист Руслан очень мечтает стать рыцарем. Но однажды он встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее. Он даже не подозревает, что эта девушка - дочь киевского князя.

Но счастью влюбленных не суждено было длиться вечно: появляется злой колдун Черномор и похищает возлюбленную. Он стремится превратить силу ее любви в собственную колдовскую мощь. Не раздумывая, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Кто и как работали над украинской анимационной лентой

Новый украинский мультик создавала украинская компания Animagrad. В основе ленты - произведение Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Творческая команда работала над ним около пяти лет. Сценаристов консультировали голливудские профессионалы, которые уже создали культовые ленты "Мадагаскар" и "Властелин колец".

Все, что есть в кадре, команда сначала рисовала вручную, далее героев проигрывали реальные актеры, и лишь после этого художники изображали мимику и эмоции. "Похищенную принцессу" создавали за мировыми анимационными стандартам, как и в Disney.

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Режиссером анимационной ленты стал Олег Маламуж. Всю свою карьеру он посвятил анимации. Именно поэтому новый мультфильм "Похищенная принцесса" значительно лучше своих предшественников.

В мультике "Никита Кожемяка", который презентовали в 2016 году, все было изображено более стереотипно. Герои живут в нарисованном украинском хуторе, а одежда — максимально приближена к традиционному наряду прошлых времен.

В "Похищенной принцессе" же все иначе. Киев здесь изображен не как большое село, а настоящий европейский город, в котором дома покрыты не соломой, а черепицей и острыми шпилями. Главный герой Руслан тоже больше похож на европейца, чем на типичного украинца прошлых времен.

В целом мультик смотрится очень современно, поэтому заметить здесь украинский фольклор не так уж и просто. Зато здесь вспомнили Шевченко. В "Похищенной принцессе" исполняют "Заповит" поэта, правда, в комическом формате. Но это совсем не похоже на высмеивание или надругательство над украинским создателем.

Роли в мультфильме озвучивали известные украинские звезды. Людмила и Руслан говорят голосами популярной группы "Время и Стекло", которые также исполнили и саундтрек под названием "К звездам".

Другие персонажи говорят голосами Сергея Притулы, Юрия Горбунова, актеров юмор-шоу "Дизель-шоу", Monatik, Василия Вирастюка, Александра Усика, Фагота и других.

Мультфильм частично финансировали за государственный счет. На создание Госкино выделило 20% от общего бюджета - 95 млн грн.

"Похищенная принцесса" не только заняла первое место в национальном бокс-офисе за этот период, но и установила новый рекорд по стартовым сборам для созданного в Украине полнометражного кино: она обогнала своих конкурентов практически втрое.

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Новая анимация захватила не только украинцев. Будут показывать "Похищенную принцессу" и за рубежом. Мультик поедет в 20 стран мира, среди которых Китай, Франция, Германия, Польша и другие.

Украинская компания Animagrad не собирается останавливаться лишь на одной ленте. Каждый год на экранах кинотеатров будет выходить по одному мультфильму, и в планах уже есть "Снежная республика" и "Роксолана".