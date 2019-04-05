Легендарный вратарь "Динамо" сменил вид спорта
5 апреля, 2019, 15:07
Знаменитый голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский начал заниматься боксом
Об этом сообщает Luckypunch.net в Facebook.
Нынешний тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский пришел на занятия в зал Sparta Boxing Promotions к тренеру Игорю Фанияну.
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