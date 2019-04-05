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Легендарный вратарь "Динамо" сменил вид спорта


фото: Facebook
Знаменитый голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский начал заниматься боксом

Об этом сообщает Luckypunch.net в Facebook.

Нынешний тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский пришел на занятия в зал Sparta Boxing Promotions к тренеру Игорю Фанияну.

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