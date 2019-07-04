Знаменитый голкипер "Динамо" проехал на мотоцикле 5,5 тыс. км Европой

4 июля, 2019, 13:29

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский проехал на мотоцикле 5,5 тыс. км странами Европы

Об этом Шовковский сообщил в facebook.

По его словам, он вместе с друзьями одолел 5,5 тыс. км. Один из тренеров сборной Украины по футболу начал и закончил путешествие в Киеве и проехал на байке Венгрией, Австрией и Италией.

"Подводим итоги нашего июньского турне. 5506 км пути. 2 недели ярких эмоций и сложнопередаваемих ощущений. Немного новых седых волос, как без этого? Спасибо всем за эмоциональный всплеск, за яркость чувств и остроту переживаний, по неординарность мышления и необычные взгляды на простые вещи ", - написал Шовковский.