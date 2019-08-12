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Espreso.tvСпортСборная Украины по футболу впервые сыграет в Запорожье

Сборная Украины по футболу впервые сыграет в Запорожье


фото: stadiums.com
Сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет матч в Запорожье

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

УАФ официально подтвердила, что товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии состоится 14 ноября в Запорожье. Город в первый раз примет матч национальной команды, который состоится на "Славутич-Арене".

Кроме товарищеского матча с Эстонией, сборная Украины осенью проведет 10 сентября спарринг против Турции в Днепре, и две игры отбора Евро-2020 против Литвы в Харькове (11 октября) и против Португалии в Киеве (14 октября).

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