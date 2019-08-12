"Украина права": США назвали неприемлемым визит Путина в Крым
12 августа, 2019, 17:19
12 августа посольство Соединенных Штатов Америки назвало неприемлемым визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым
Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Twitter.
"МИД Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым - неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.
МИД Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. # КримЦеУкраина- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 12, 2019
- Напомним, 10 августа Президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым и принял участие в байкерском шоу скандального мотоклуба "Ночные волки".
- 11 августа МИД Украины выразило решительный протест из-за визита Путина в Севастополь.
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