"Украина права": США назвали неприемлемым визит Путина в Крым

12 августа, 2019, 17:19

12 августа посольство Соединенных Штатов Америки назвало неприемлемым визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым

Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Twitter.

"МИД Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым - неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

МИД Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. # КримЦеУкраина - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 12, 2019