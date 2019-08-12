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Espreso.tvОбщество"Украина права": США назвали неприемлемым визит Путина в Крым

"Украина права": США назвали неприемлемым визит Путина в Крым

12 августа посольство Соединенных Штатов Америки назвало неприемлемым визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым

Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Twitter.

"МИД Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым - неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

 

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