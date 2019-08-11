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Espreso.tvОбществоМИД Украины выразил решительный протест из-за визита Путина в Севастополь

МИД Украины выразил решительный протест из-за визита Путина в Севастополь


фото: AP
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Севастополь

Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В. Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.

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