МИД Украины выразил решительный протест из-за визита Путина в Севастополь
Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В. Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.
- Напомним, 10 августа Владимир Путин посетил оккупированный Крым и принял участие в байкерском шоу скандального мотоклуба "Ночные волки".
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