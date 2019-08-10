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Espreso.tvКрым - это УкраинаПутин появился в Севастополе и проехался с "Ночными волками" на мотоцикле с коляской

Путин появился в Севастополе и проехался с "Ночными волками" на мотоцикле с коляской


фото: twitter
Президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым и принял участие в байкерском шоу скандального мотоклуба "Ночные волки"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

10 августа Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины, прибыл в оккупированный Севастополь в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".

Президент России приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет.

А лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу "Хирург", поблагодарил Путина за поддержку, которую тот оказывает клубу.

Из-за активного содействия оккупации Крыма Залдостанов находится в санкционных списках, в частности США и Канады, а членам клуба "Ночные волки" нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.

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