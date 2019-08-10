Путин появился в Севастополе и проехался с "Ночными волками" на мотоцикле с коляской
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
10 августа Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины, прибыл в оккупированный Севастополь в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".
Президент России приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет.
А лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу "Хирург", поблагодарил Путина за поддержку, которую тот оказывает клубу.
Из-за активного содействия оккупации Крыма Залдостанов находится в санкционных списках, в частности США и Канады, а членам клуба "Ночные волки" нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.
На "Урале" Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) August 10, 2019
- Напомним, 28 июля Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в оккупированный Крым на парад ко Дню флота РФ .
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