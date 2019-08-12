"Реал" отдает Лунина в аренду клубу Роналдо

12 августа, 2019, 13:44

Мадридский "Реал" согласился отдать украинского голкипера Андрея Лунина в аренду "Вальядолиду", владельцем которого является бразилец Роналдо

Об этом сообщает Marca

В ближайшие часы мадридский "Реал" официально объявит об аренде украинского голкипера Андрея Лунина в "Вальядолид", владельцем которого является легендарный бразильский нападающий Роналдо. Президенты клубов Флорентино Перес и Роналдо давно дружат, поэтому "Вальядолид" был приоритетным вариантом для аренды 20-летнего Лунина.

Конкурентом украинца в новой команде будет 30-летний испанец Жорди Масип, который в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, пропустил 45 голов и в 9 матчах оставил ворота "Вальядолида" "сухими".

11 августа Андрей Лунин остался вне заявки мадридского "Реала" в матче против "Ромы", что стало свидетельством быстрого трансфера украинца.