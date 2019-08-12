"Реал" отдает Лунина в аренду клубу Роналдо
12 августа, 2019, 13:44
Мадридский "Реал" согласился отдать украинского голкипера Андрея Лунина в аренду "Вальядолиду", владельцем которого является бразилец Роналдо
Об этом сообщает Marca
В ближайшие часы мадридский "Реал" официально объявит об аренде украинского голкипера Андрея Лунина в "Вальядолид", владельцем которого является легендарный бразильский нападающий Роналдо. Президенты клубов Флорентино Перес и Роналдо давно дружат, поэтому "Вальядолид" был приоритетным вариантом для аренды 20-летнего Лунина.
Конкурентом украинца в новой команде будет 30-летний испанец Жорди Масип, который в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, пропустил 45 голов и в 9 матчах оставил ворота "Вальядолида" "сухими".
11 августа Андрей Лунин остался вне заявки мадридского "Реала" в матче против "Ромы", что стало свидетельством быстрого трансфера украинца.
- 11 августа итальянская "Рома" победила в товарищеском матче испанский "Реал" .
- Напоминаем, что ранее уже сообщалось о интересе клуба Роналдо к Андрею Лунину .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-