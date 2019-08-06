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Espreso.tvСпортРоналдо хочет видеть Лунина основным голкипером своего клуба

Роналдо хочет видеть Лунина основным голкипером своего клуба


фото: real-madrid
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал приоритетной целью "Вальядолида", владельцем которого является бразилец Роналдо

Об этом сообщает Pucela Fichajes

Испанский "Вальядолид", после того как английский "Ливерпуль" подписал голкипера Адриана, которым интересовался клуб, переключил свое внимание на украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Владельцем "Вальядолида" является легендарный в прошлом бразильский форвард Роналдо, который играл за "Реал" и планирует благодаря своим тесным связям с мадридским клубом, взять 20-летнего вратаря в аренду.

Прошлый сезон украинец провел в составе "Леганеса", где сыграл 7 матчей, в 3-х из которых не пропустил ни одного мяча.

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