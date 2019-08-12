Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами
12 августа, 2019, 15:32
Во время допроса под зданием ГБР продолжались акции противников и сторонников пятого президента
Об этом сообщает "Укринформ".
Допрос Петра Порошенко длился два с половиной часа: экс-президент зашел в ГБР в 9:30, а вышел в 12 часов.
Все это время под зданием ГБР продолжались акции противников и сторонников экс-президента. Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох!", А противники - "Позор!".
Противники Порошенко также бросали тухлые яйца в политика. Впрочем, не попали в него, зато одно из яиц попало в корреспондента "Укринформа".
- Напомним, что в понедельник, 12 августа, Петр Порошенко давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
- Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал допросы в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой"
- Порошенко также заявил, что готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямой канала"
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