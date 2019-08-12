Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами

12 августа, 2019, 15:32

Во время допроса под зданием ГБР продолжались акции противников и сторонников пятого президента

Об этом сообщает "Укринформ".

Допрос Петра Порошенко длился два с половиной часа: экс-президент зашел в ГБР в 9:30, а вышел в 12 часов.

Все это время под зданием ГБР продолжались акции противников и сторонников экс-президента. Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох!", А противники - "Позор!".

Противники Порошенко также бросали тухлые яйца в политика. Впрочем, не попали в него, зато одно из яиц попало в корреспондента "Укринформа".