На марш защитников Украины в День Независимости уже зарегистрировались более 9 тысяч ветеранов

"Две месяца назад мы направили запрос в тогда еще Администрацию Президента с вопросом о том, каким образом будет проводиться празднование Дня независимости Украины и предусмотрено военный парад. Получили ответ, что указа по этому поводу не выдано. Поэтому патриотическое сообщество по всей Украине начала самоорганизоваться с целью проведения общественного парада. То есть, частично милитарного общественного мероприятия, которое кто-то называет маршем, кто-то называет парадом, а кто-то ходой", - сказал он.

По словам Колумбет,а в марше примут участие члены семей погибших защитников страны, военные, добровольцы, ветераны и волонтеры АТО и ООС, бывшие политические заключенные - участники национально-освободительного движения и все неравнодушные граждане.

"Наша инициатива является аполитической, она является общественной и несет в себе единственную цель - быть не против или за власть. Мы - патриоты Украины, которые хотят пройтись по улицам города в День независимости и довести до наших собратьев на фронте, что мы о них помним и готовы к ним присоединиться и сражаться бок о бок каждый день ", - подчеркнул активист.

Как отметил представитель ОО "Ветеранское Братство", ветеран полка АЗОВ Дмитрий Шатровский, который отвечает за координацию всех подразделений, выполнение технических задач, коммуникации с региональными координаторами в рамках подготовки к мероприятию, марш будет формироваться определенными блоками. "Первыми будут идти члены семей погибших защитников, затем - ребята из I и II группой инвалидности, которые получили ранения во время отражения вооруженной агрессии Российской Федерации. А дальше блоки формируются по территориальному принципу. Первым пойдет Киев, потому что это город, который встречает всех, и другие области. Далее пойдут боевые подразделения, которые набирают определенное количество людей, ветеранские общественные организации и формирования, а после них пойдут все остальные участники марша, с семьями, с детьми, просто граждане, которым это мероприятие интересно", - рассказал он.

Представитель пресс-службы организаторов Андрей Медведько подчеркнул, что каждый желающий может принять участие в марше защитников Украины, для этого надо заполнить электронную форму, которая есть в сети Интернет. Сейчас подтвердило свои намерения более 9000 ветеранов со всей Украины и неустановленное количество гражданских. "Хотел бы призвать бизнесменов и власть на местах способствовать всячески желающим поехать на марш, может предоставить транспорт или помочь деньгами. А если кто-то будет сам ехать автомобилем, то свяжитесь с нашими координаторами, ибо вы можете взять других людей с собой, устроить некий ветеранский "бла-бла-кар". Думаю, что это поможет ", - сказал Медведько.

Движение Марша начнется от парка имени Т. Г. Шевченко в 9:00. Колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по Крещатику. В 9:30 колонна выровняет порядок возле ЦУМа и продолжит движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан и начать формирование для заключительной части. В 10:50 формирование будет закончено. Состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

После окончания официальной части Марша все желающие поднимутся к Михайловской площади, где состоится чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

После завершения молебна там же состоится концерт, организованный "Музыкальным батальоном".

Ранее координатор "Вернись живым" рассказал о маршруте шествия ветеранов.