Лидер "Арсенала" может покинуть команду из-за угрозы жизни

12 августа, 2019, 13:12

Немецкий полузащитник английского "Арсенала" Месут Озил может покинуть команду из-за угрозы от преступников

Об этом сообщает Eurosport

Немецкий полузащитник английского "Арсенала" Месут Озил в ближайшее время может покинуть Лондон в связи с конфликтом с местными преступными группировками.

25 июля на автомобиль игроков "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца совершили нападение. Бандиты пытались снять часы с рук футболистов, однако им этого сделать не удалось, ведь Колашинац оказал грабителям сопротивление.

Ситуация приобрела резонанс в СМИ, после чего одна из восточноевропейских преступных группировок дала знать своим "коллегам", что теперь футболисты находятся под ее охраной. Нападавшие восприняли это заявление как вызов и теперь на игроков "Арсенала" началась настоящая охота, преступники заявили, что "теперь заберут у игроков не только часы, а все, что у них есть".

"Арсенал" ввел круглосуточную охрану возле домов футболистов, а также освободил игроков от тренировок и матчей. Однако клуб может пойти и дальше и рассматривает варианты с продажей игроков в другой чемпионат. Предметный интерес к Месуту Озилу проявляет американский "Ди Си Юнайтед", который рассматривает немца как замену Уэйну Руни.