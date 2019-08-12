Лидер "Арсенала" может покинуть команду из-за угрозы жизни
Об этом сообщает Eurosport
Немецкий полузащитник английского "Арсенала" Месут Озил в ближайшее время может покинуть Лондон в связи с конфликтом с местными преступными группировками.
25 июля на автомобиль игроков "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца совершили нападение. Бандиты пытались снять часы с рук футболистов, однако им этого сделать не удалось, ведь Колашинац оказал грабителям сопротивление.
Ситуация приобрела резонанс в СМИ, после чего одна из восточноевропейских преступных группировок дала знать своим "коллегам", что теперь футболисты находятся под ее охраной. Нападавшие восприняли это заявление как вызов и теперь на игроков "Арсенала" началась настоящая охота, преступники заявили, что "теперь заберут у игроков не только часы, а все, что у них есть".
"Арсенал" ввел круглосуточную охрану возле домов футболистов, а также освободил игроков от тренировок и матчей. Однако клуб может пойти и дальше и рассматривает варианты с продажей игроков в другой чемпионат. Предметный интерес к Месуту Озилу проявляет американский "Ди Си Юнайтед", который рассматривает немца как замену Уэйну Руни.
Mesut Ozil's car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw- James (@smhjaames) July 25, 2019
- Легендарный английский форвард Уэйн Руни станет играющим тренером футбольного клуба "Дерби Каунти".
- 9 августа бразильский защитник Давид Луис перешел из "Челси" в другой лондонский клуб - "Арсенал".
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