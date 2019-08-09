"Челси" продал лидера обороны самому принципиальному сопернику
9 августа, 2019, 11:22
Бразильский защитник Давид Луис перешел из "Челси" в Арсенал"
Об этом сообщает "Арсенал" в twitter
Лидер обороны "Челси" бразилец Давид Луис решил перейти в "Арсенал". Английские клубы, которые всегда считались самыми принципиальными соперниками, сумели договориться о трансфере за 9 млн евро.
32-летний защитник провел в составе "Челси" 248 матчей в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Давид Луис выигрывал в составе "Челси" Лигу чемпионов, чемпионат Англии и дважды принимал Кубок Англии. Также он играл за французский ПСЖ и португальскую "Бенфику".
So good to have you in north London, @ DavidLuiz_4- Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019
#BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF
- Напомним, 29 мая в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" победил "Арсенал" . Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" победил "Арсенал"
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