Знаменитый английский футболист Руни начнет тренерскую карьеру

6 августа, 2019, 12:51

Легендарный английский форвард Уэйн Руни станет тренером футбольного клуба "Дерби Каунти"

Об этом сообщает Sky Sport

Английский нападающий Уэйн Руни станет играющим тренером клуба "Дерби Каунти". Однако главным тренером клуба из второго дивизиона чемпионата Англии останется голландец Филипп Коку, который недавно заменил другого легендарного игрока Фрэнка Лэмпарда.

У 33-летнего футболиста действующий контракт с американским "Ди Си Юнайтед" до 2021 года. Ожидается, что Руни перейдет в Англию на условиях полноценного трансфера.

Уэйн Руни провел за карьеру 723 матча, в которых забил 306 голов и отдал 163 ассистов.