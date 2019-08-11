Россия требует от Google заблокировать рекламу акций протеста

11 августа, 2019, 16:37

Роскомнадзор требует от Google заблокировать рекламу несанкционированных массовых мероприятий в YouTube

Об этом сообщают российские СМИ.

В Роскомнадзоре отметили, что ряд структур покупает в YouTube рекламные инструменты, такие как "push-сообщение", с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях, направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

В ведомстве не уточнили, о каких именно структурах идет речь.

Председатель временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что люди, которые пришли на митинг, начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, и эта информация "носила явно подстрекательский характер и фактически открыто направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов".