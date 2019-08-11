Россия требует от Google заблокировать рекламу акций протеста
Об этом сообщают российские СМИ.
В Роскомнадзоре отметили, что ряд структур покупает в YouTube рекламные инструменты, такие как "push-сообщение", с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях, направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.
В ведомстве не уточнили, о каких именно структурах идет речь.
Председатель временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что люди, которые пришли на митинг, начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, и эта информация "носила явно подстрекательский характер и фактически открыто направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов".
- В Москве третью неделю подряд проходят акции протеста, в субботу, 10 августа, на улицы вышли около 50 тыс. митингующих.
- 10 августа в Москве и других российских городах полиция провела массовые задержания участников акций за свободные выборы.
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