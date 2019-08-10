Протесты в России: полиция массово задерживает участников акций, хватают даже людей с инвалидностью
10 августа, 2019, 21:51
В Москве и других российских городах полиция проводит массовые задержания участников акций за свободные выборы
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
В Москве и других городах России начались массовые задержания участников акций за честные выборы, которые вспыхнули из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в московскую городскую думу.
Задержания начались после окончания согласованной с властями акции "Отпускай и допускай.
По данным правозащитников, по состоянию 21:45 в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске задержаны 275 человек.
Очевидцы событий отмечают, что силовики хватают даже людей с инвалидностью.
Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T- Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019
- В Москве третью неделю подряд проходят акции протеста, в субботу, 10 августа, на улицы вышли около 50 тыс. митингующих .
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