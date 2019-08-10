В Москве на акцию протеста вышли около 50 тыс. человек

10 августа, 2019, 16:53

В Москве третью неделю подряд проходят акции протеста, в субботу, 10 августа, на улицы уже вышло около 50 тыс. митингующих

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Сообщество "Белый счетчик", которое подсчитывает количество участников массовых акций, сообщило, что по состоянию на 16:00 через рамки металлодетекторов на проспекте Сахарова прошли 48,8 тыс. человек.

В Москве происходит согласованная с властями акция "Отпускай и допускай". Это четвертая за последний месяц демонстрация с требованием допустить около 30 независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. На этот раз протестующие также требуют отпустить из мест несвободы участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа.

Участники митинга рассказывают, что силовики очень медленно пропускают участников акции через свои границы.

По информации сайта "ОВД-Инфо", по состоянию на 14:15 в трех российских городах задержали 51 участника акций протеста, 39 из которых - в Санкт-Петербурге. Задержания также состоялись в Москве и Ростове-на-Дону.