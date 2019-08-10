Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить команду Ярмоленко в АПЛ

10 августа, 2019, 16:24

Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против команды другого украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэма" в 1-м туре чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 10 августа, Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Вест Хэма". Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку своего клуба на игру.

Счет на 25-й минуте открыл Габриэл Жезус. Вскоре после перерыва преимущество "Манчестер Сити" увеличил Стерлинг. На 76-й минуте английский форвард оформил дубль.

На 84-й минуте Серхио Агуэро реализовал пенальти, а окончательный результат игры в компенсированное время установил Стерлинг, который сделал хет-трик.

"Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 5: 0.

Чемпионат Англии

1-й тур

10 августа

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0: 5

Голы: Жезус, 25 Стерлинг, 51, 75, 90 + 2, Агуэро, 84 (пен.)