Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить команду Ярмоленко в АПЛ
10 августа, 2019, 16:24
Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против команды другого украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэма" в 1-м туре чемпионата Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 10 августа, Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Вест Хэма". Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку своего клуба на игру.
Счет на 25-й минуте открыл Габриэл Жезус. Вскоре после перерыва преимущество "Манчестер Сити" увеличил Стерлинг. На 76-й минуте английский форвард оформил дубль.
На 84-й минуте Серхио Агуэро реализовал пенальти, а окончательный результат игры в компенсированное время установил Стерлинг, который сделал хет-трик.
"Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 5: 0.
Чемпионат Англии
1-й тур
10 августа
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0: 5
Голы: Жезус, 25 Стерлинг, 51, 75, 90 + 2, Агуэро, 84 (пен.)
- Напомним, 4 августа Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии.
- 17 июля "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе переиграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на предсезонном турнире в Китае.
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