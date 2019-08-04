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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" победить "Ливерпуль" и получил первый трофей сезона

Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Ливерпуль" и получил первый трофей сезона


фото: REUTERS
Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на левом фланге обороны.

На 12-й минуте украинец принял участие в результативной комбинации своей команды. Зинченко сбросил мяч головой на Давида Сильву, с передачи которого отличился Стерлинг.

"Ливерпуль" сравнял счет на 77-й минуте, после розыгрыша штрафного, головой отличился Жоэль Матип.

Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти. Зинченко реализовал один из одиннадцатиметровых. "Манчестер Сити" победил 5: 4 и получил первый трофей нового сезона.

Суперкубок Англии

4 августа

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1: 1 (5: 4 - пен.)

Голы: Стерлинг, 12 - Матип, 77

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