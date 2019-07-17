Команда Зинченко разгромила клуб Ярмоленко в "украинском дерби" в Китае
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Оба украинских футболиста начали полуфинальный матч Premier League Asia Trophy-2019 в Нанкине в запасе. Ярмоленко вышел на замену сразу после перерыва, Зинченко появился на поле на 62-й минуте.
"Манчестер Сити" выиграл у "Вест Хэма" со счетом 4:1.
У команды Хосепа Гвардиолы дубль сделал Стерлинг, еще по голу забили Давид Сильва и Лукас Нмеча, который реализовал пенальти. У "Вест Хэм" с одиннадцатиметрового отметился Марк Нобл.
В финале "Манчестер Сити" встретится с "Вулверхэмптоном", который в другом полуфинале победил "Ньюкасл" - 4:0.
Premier League Asia Trophy
полуфинал
17 июля
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 4:1
Голы: Давид Сильва, 33, Нмеча, 36 (пен.), Стерлинг, 59, 72 - Нобл, 26 (пен.)
- 17 июля "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, купил за 55 млн евро форварда "Айнтрахта" Себастьена Аллера, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в Лиге Европы.
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