Команда Зинченко разгромила клуб Ярмоленко в "украинском дерби" в Китае

17 июля, 2019, 17:20

"Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе переиграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на предсезонном турнире в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Оба украинских футболиста начали полуфинальный матч Premier League Asia Trophy-2019 в Нанкине в запасе. Ярмоленко вышел на замену сразу после перерыва, Зинченко появился на поле на 62-й минуте.

"Манчестер Сити" выиграл у "Вест Хэма" со счетом 4:1.

У команды Хосепа Гвардиолы дубль сделал Стерлинг, еще по голу забили Давид Сильва и Лукас Нмеча, который реализовал пенальти. У "Вест Хэм" с одиннадцатиметрового отметился Марк Нобл.

В финале "Манчестер Сити" встретится с "Вулверхэмптоном", который в другом полуфинале победил "Ньюкасл" - 4:0.

Premier League Asia Trophy

полуфинал

17 июля

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 4:1

Голы: Давид Сильва, 33, Нмеча, 36 (пен.), Стерлинг, 59, 72 - Нобл, 26 (пен.)