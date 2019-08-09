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Espreso.tvСпортУЕФА дисквалифицировал украинского голкипера на 10 матчей за расизм

УЕФА дисквалифицировал украинского голкипера на 10 матчей за расизм


фото: uefa.com
Украинский голкипер латвийского "Вентспилса" Константин Махновский дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей за проявление расизма

Об этом сообщает УЕФА

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняли решение дисквалифицировать на 10 матчей украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского за проявление расизма в матче второго раунда квалификации Лиги Европы против мальтийского клуба "Гзира Юнайтед".

В конце матча Махновский оскорбил сенегальского нападающего соперника Амаду Самбу, между игроками состоялась словесная перепалка, после чего арбитр принял решение удалить с поля обоих игроков.

30-летний Константин Махновский воспитанник киевского "Динамо", известный по выступлениям в составе польской "Легии", украинского "Севастополя", "Оболони", "Олимпика" и "Десны".

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