УЕФА дисквалифицировал украинского голкипера на 10 матчей за расизм

9 августа, 2019, 12:31

Украинский голкипер латвийского "Вентспилса" Константин Махновский дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей за проявление расизма

Об этом сообщает УЕФА

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняли решение дисквалифицировать на 10 матчей украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского за проявление расизма в матче второго раунда квалификации Лиги Европы против мальтийского клуба "Гзира Юнайтед".

В конце матча Махновский оскорбил сенегальского нападающего соперника Амаду Самбу, между игроками состоялась словесная перепалка, после чего арбитр принял решение удалить с поля обоих игроков.

30-летний Константин Махновский воспитанник киевского "Динамо", известный по выступлениям в составе польской "Легии", украинского "Севастополя", "Оболони", "Олимпика" и "Десны".