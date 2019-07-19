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Espreso.tvСпортУЕФА запретил украинскому клубу играть в Лиге Европы на домашнем стадионе

УЕФА запретил украинскому клубу играть в Лиге Европы на домашнем стадионе


фото: fco.com.ua
УЕФА запретил "Александрии" проводить матчи группового раунда Лиги Европы на домашнем стадионе "Ника"

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии" .

В УЕФА решили, что Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы 2019/2020. В объяснении указано, что город расположен слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева.

Также в Александрии отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Ближайший четырехзвездочный отель расположен более чем в трех часах езды на автобусе. Стандарты отелей в городе признаны не соответствующими требованиям для размещения должностных лиц УЕФА, футболистов и болельщиков.

"Александрия" в ближайшее время определится, где проводить матчи Лиги Европы, выступления в которой команда начнет в сентябре с группового раунда.

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