УЕФА запретил украинскому клубу играть в Лиге Европы на домашнем стадионе

19 июля, 2019, 16:31

УЕФА запретил "Александрии" проводить матчи группового раунда Лиги Европы на домашнем стадионе "Ника"

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии" .

В УЕФА решили, что Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы 2019/2020. В объяснении указано, что город расположен слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева.

Также в Александрии отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Ближайший четырехзвездочный отель расположен более чем в трех часах езды на автобусе. Стандарты отелей в городе признаны не соответствующими требованиям для размещения должностных лиц УЕФА, футболистов и болельщиков.

"Александрия" в ближайшее время определится, где проводить матчи Лиги Европы, выступления в которой команда начнет в сентябре с группового раунда.