Сборную Украины наказали за поведение болельщиков на матче с Сербией

20 июля, 2019, 16:37

УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков во время матча отбора Евро-2020 Украина–Сербия во Львове

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Комитет УЕФА по контролю, этики и дисциплины выдвинул УАФ обвинения по четырем пунктам. Было зафиксировано, что на "Арене Львов" зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы, применяли лазерные указки.

УАФ придется заплатить 15 тыс евро штрафа за файеры и блокировки проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.