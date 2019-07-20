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Espreso.tvСпортСборную Украины наказали за поведение болельщиков на матче с Сербией

Сборную Украины наказали за поведение болельщиков на матче с Сербией


фото: Galnet
УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков во время матча отбора Евро-2020 Украина–Сербия во Львове

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Комитет УЕФА по контролю, этики и дисциплины выдвинул УАФ обвинения по четырем пунктам. Было зафиксировано, что на "Арене Львов" зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы, применяли лазерные указки.

УАФ придется заплатить 15 тыс евро штрафа за файеры и блокировки проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.

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