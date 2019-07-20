Сборную Украины наказали за поведение болельщиков на матче с Сербией
20 июля, 2019, 16:37
УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков во время матча отбора Евро-2020 Украина–Сербия во Львове
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Комитет УЕФА по контролю, этики и дисциплины выдвинул УАФ обвинения по четырем пунктам. Было зафиксировано, что на "Арене Львов" зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы, применяли лазерные указки.
УАФ придется заплатить 15 тыс евро штрафа за файеры и блокировки проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.
- Напомним, 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и получила одну из крупнейших побед в своей истории.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко