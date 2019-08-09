//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТеннисист во время матча выбил телефон из рук болельщицы

Теннисист во время матча выбил телефон из рук болельщицы


фото: facebook
В Канаде во время разминки перед матчем турнира ATP австрийский теннисист Доминик Тим попал мячом в телефон болельщицы

Об этом сообщает Еспресо.TV

8 августа на турнире Coupe Rogers в Монреале встречались хорват Мариан Чилич и австриец Доминик Тим. Во время предматчевой разминки произошел курьезный момент - будущий победитель встречи отрабатывал подачу и попал мощным ударом по телефону болельщицы, которая сидела на трибуне. Сразу после этого известный теннисист попросил у женщины прощения.

В итоге Тим победил Чилича в двух сетах 7: 6, 6: 4 и вышел в четвертьфинал.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 августа, 2019 пятница

больше новостей

9 августа, 2019 пятница

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать