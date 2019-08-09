Теннисист во время матча выбил телефон из рук болельщицы

9 августа, 2019, 14:52

В Канаде во время разминки перед матчем турнира ATP австрийский теннисист Доминик Тим попал мячом в телефон болельщицы

Об этом сообщает Еспресо.TV

8 августа на турнире Coupe Rogers в Монреале встречались хорват Мариан Чилич и австриец Доминик Тим. Во время предматчевой разминки произошел курьезный момент - будущий победитель встречи отрабатывал подачу и попал мощным ударом по телефону болельщицы, которая сидела на трибуне. Сразу после этого известный теннисист попросил у женщины прощения.

В итоге Тим победил Чилича в двух сетах 7: 6, 6: 4 и вышел в четвертьфинал.