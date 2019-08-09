Теннисист во время матча выбил телефон из рук болельщицы
9 августа, 2019, 14:52
В Канаде во время разминки перед матчем турнира ATP австрийский теннисист Доминик Тим попал мячом в телефон болельщицы
Об этом сообщает Еспресо.TV
8 августа на турнире Coupe Rogers в Монреале встречались хорват Мариан Чилич и австриец Доминик Тим. Во время предматчевой разминки произошел курьезный момент - будущий победитель встречи отрабатывал подачу и попал мощным ударом по телефону болельщицы, которая сидела на трибуне. Сразу после этого известный теннисист попросил у женщины прощения.
В итоге Тим победил Чилича в двух сетах 7: 6, 6: 4 и вышел в четвертьфинал.
The best 'shot on iPhone' we've seen ...- Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2019
Might owe someone a new phone, @ThiemDomi #CoupeRogers pic.twitter.com/EIm6ICyjLy
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