Свитолина назвала главную цель на сезон

30 июля, 2019, 12:03

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о планах на вторую часть сезона

Об этом сообщает WTA .

По словам седьмой ракетки мира, она стремится попасть на Итоговый турнир сезона, победительницей которого стала прошлого года.

"Моя цель - провести выступления в Шэньчжэне в финале Итогового турнира. Конечно, в теннисе есть еще несколько целей, ты хочешь быть первым номером, ты хочешь выиграть турнир" Большого Шлема ", но с начала года моей целью было улучшить свою игру и каждый раз выходить на корт и стараться демонстрировать лучшую свою игру ", - сказала теннисистка.

Отметим, что Свитолина на этой неделе стартует на соревнованиях в Сан-Хосе (США) противостоянием второго раунда с россиянкой Дарьей Касаткиной.