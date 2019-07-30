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Espreso.tvСпортСвитолина назвала главную цель на сезон

Свитолина назвала главную цель на сезон


фото: 24tv.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о планах на вторую часть сезона

Об этом сообщает WTA .

По словам седьмой ракетки мира, она стремится попасть на Итоговый турнир сезона, победительницей которого стала прошлого года.

"Моя цель - провести выступления в Шэньчжэне в финале Итогового турнира. Конечно, в теннисе есть еще несколько целей, ты хочешь быть первым номером, ты хочешь выиграть турнир" Большого Шлема ", но с начала года моей целью было улучшить свою игру и каждый раз выходить на корт и стараться демонстрировать лучшую свою игру ", - сказала теннисистка.

Отметим, что Свитолина на этой неделе стартует на соревнованиях в Сан-Хосе (США) противостоянием второго раунда с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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