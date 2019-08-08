Украинская теннисистка победила экс-первую ракетку мира
8 августа, 2019, 11:20
Украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире WTA в Торонто победила бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси
Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация в twitter.
В матче второго раунда соревнований в Канаде 19-летняя украинка победила двукратную победительницу турниров Большого шлема Викторию Азаренко со счетом 7: 5, 7: 5.
За выход в четвертьфинал Ястремская поспорит с Софией Кенин с США, которую она в июле победила в третьем круге Уимблдона.
30-летняя Виктория Азаренко занимала первое место в рейтинге WTA в 2012 году, в настоящее время белоруска в мировой классификации 39-я. Ястремская идет в рейтинге тридцать третий.
What a return @D_Yastremska ! # RC19 pic.twitter.com/LRS5G7HzeX- WTA (@WTA) August 5, 2019
- Напомним, 8 июля Даяна Ястремская в трехсетовом поединке 1/8 финала уступила китаянке Чжан Шуай и прекратила выступления на Уимблдоне.
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