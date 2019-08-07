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Espreso.tvОбществоГривна немного укрепилась по отношению к доллару

Гривна немного укрепилась по отношению к доллару

Национальный банк усилил официальный курс гривны на 14 копеек, установив его на 7 августа на уровне 25,59 гривны за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на уровне - 2559,0328 гривен за 100 долларов (-14,4717 гривен).

При этом курс доллара на 6 августа составил 2573,5045 гривен за 100 долларов.

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  • На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.

  • Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.

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