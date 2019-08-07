Гривна немного укрепилась по отношению к доллару

7 августа, 2019, 10:04

Национальный банк усилил официальный курс гривны на 14 копеек, установив его на 7 августа на уровне 25,59 гривны за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на уровне - 2559,0328 гривен за 100 долларов (-14,4717 гривен).

При этом курс доллара на 6 августа составил 2573,5045 гривен за 100 долларов.

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