Украинский боксер нокаутировал экс-чемпиона мира. Видео
2 июня, 2019, 15:16
Украинский боксер Иван Редкач нокаутировал бывшего чемпиона мира американца Девона Александера
Об этом сообщает FOX в twitter.
Иван Редкач провел дебютный поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг). Украинец нокаутировал опытного американца Девона Александера в шестом раунде.
Несмотря на то, что Редкач считался андердогом, он доминировал на протяжении всего боя, а перед тем, как нокаутировать соперника, дважды отправлял его в нокдаун.
Теперь в активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.
FIM DE LUTA !!! REDKACH NOCAUTEIA DEVON ALEXANDER !!!! #FOXFightClub pic.twitter.com/0IzQXEIbVs- Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 2 июня 2019
- 23 мая Иван Редкач заявил, что может встретиться со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.