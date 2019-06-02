Украинский боксер нокаутировал экс-чемпиона мира. Видео

2 июня, 2019, 15:16

Украинский боксер Иван Редкач нокаутировал бывшего чемпиона мира американца Девона Александера

Об этом сообщает FOX в twitter.

Иван Редкач провел дебютный поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг). Украинец нокаутировал опытного американца Девона Александера в шестом раунде.

Несмотря на то, что Редкач считался андердогом, он доминировал на протяжении всего боя, а перед тем, как нокаутировать соперника, дважды отправлял его в нокдаун.

Теперь в активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.

FIM DE LUTA !!! REDKACH NOCAUTEIA DEVON ALEXANDER !!!! #FOXFightClub pic.twitter.com/0IzQXEIbVs - Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 2 июня 2019