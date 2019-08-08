Зеленский на встрече с Варфоломеем: Буду защищать независимость церкви
8 августа, 2019, 16:56
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем I на Фанаре в Стамбуле
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал глава украинского государства по итогам переговоров.
В свою очередь. Вселенский патриарх подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Зеленский поблагодарил его за такую позицию.
Напомним, 7 августа Зеленский начал визит в Турцию. Он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
8 августа Зеленский в Стамбуле встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.
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