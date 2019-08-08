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Espreso.tvОбществоЗеленский на встрече с Варфоломеем: Буду защищать независимость церкви

Зеленский на встрече с Варфоломеем: Буду защищать независимость церкви

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем I на Фанаре в Стамбуле

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал глава украинского государства по итогам переговоров.

В свою очередь. Вселенский патриарх подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский поблагодарил его за такую позицию.

Напомним, 7 августа Зеленский начал визит в Турцию. Он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

8 августа Зеленский в Стамбуле встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.

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