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Espreso.tvСпортС "пушки" в девятку: команда Фонсеки забила фантастический гол в товарищеском матче

С "пушки" в девятку: команда Фонсеки забила фантастический гол в товарищеском матче


фото: twitter
Коларов забил в товарищеском матче невероятный гол за итальянскую "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека

Об этом сообщает "Рома" в twitter.

Коларов отличился мощным дальним ударом со штрафного в девятку в товарищеском матче против испанского "Атлетика". Гол сербского защитника помог "Роме" свести матч вничью 2: 2.

"Рому" с нынешнего сезона возглавляет бывший тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека.

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