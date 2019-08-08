С "пушки" в девятку: команда Фонсеки забила фантастический гол в товарищеском матче
8 августа, 2019, 12:50
Коларов забил в товарищеском матче невероятный гол за итальянскую "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека
Об этом сообщает "Рома" в twitter.
Коларов отличился мощным дальним ударом со штрафного в девятку в товарищеском матче против испанского "Атлетика". Гол сербского защитника помог "Роме" свести матч вничью 2: 2.
"Рому" с нынешнего сезона возглавляет бывший тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека.
Il di Aleksandar Kolarov #RomaAthletic #ASRoma pic.twitter.com/Dl3YxhqdtI- AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2019
- Напомним, 11 июня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы" .
- 12 июня новым главным тренером "Шахтера" было назначен другой португальца - Луиша Каштру .
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