С "пушки" в девятку: команда Фонсеки забила фантастический гол в товарищеском матче

8 августа, 2019, 12:50

Коларов забил в товарищеском матче невероятный гол за итальянскую "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека

Об этом сообщает "Рома" в twitter.

Коларов отличился мощным дальним ударом со штрафного в девятку в товарищеском матче против испанского "Атлетика". Гол сербского защитника помог "Роме" свести матч вничью 2: 2.

"Рому" с нынешнего сезона возглавляет бывший тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека.