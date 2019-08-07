Зеленский пообещал упростить пропуск в оккупированный Россией Крым

7 августа, 2019, 16:25

Президент заявил, что Украина на законодательном уровне в ближайшее время утвердит положение об упрощении получения разрешения для посещения Крыма

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Турецкую Республику, передает " 112 Украина".

Во время своего визита Зеленский отметил, что украинская сторона никогда не устанет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, а также внимательно изучает проблемы переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым из-за российской агрессии.

"Уверяю всех вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемой. Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - подчеркнул президент .

Также президент Украины поблагодарил всех представителей украинской общины в Турции за моральную и материальную помощь украинскому народу.

"Я знаю, что в последние годы в разных городах Турции были созданы новые очаги украинского общества, руководители которой сейчас находятся. Я рад всех вас видеть. Благодаря вашему упорному труду украинское общество в Турции укрепляется и превращается в действительно влиятельную силу. Спасибо за многочисленные акции в поддержку нашего государства за моральную и материальную помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей, которые, к сожалению, остаются без родительской опеки. Благодарю вас за то, что сохранили Украину в сердце ", - заявил Зеленский.