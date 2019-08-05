Военное взаимодействие и освобождения политзаключенных в РФ: Чубаров рассказал о предстоящем визите Зеленского в Турцию

5 августа, 2019, 19:55

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского 7-8 августа в Турцию будет обсуждаться широкий круг вопросов

Об этом рассказал Крым.Реалии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Во время визита будет обсуждаться очень широкий круг вопросов: начиная от взаимодействий в военной сфере и заканчивая сотрудничеством в вопросах освобождения политзаключенных, обеспечением прав человека на оккупированных территориях. Я не сомневаюсь, что Украина в этом получит поддержку турецкого государства на всех международных площадках", - отметил Чубаров.

Он отметил, что Турция продолжает быть стратегическим союзником Украины.

"То, что Турция в числе стран, куда происходят первые визиты новоизбранного президента, говорит о том, что она продолжает рассматриваться Украиной как близкий стратегический партнер и союзник. Это определенно неизменная позиция Турции по территориальной целостности украинского государства: непризнание аннексии Крыма и поддержка крымскотатарского народа и его сопротивления российской оккупации", - добавил Чубаров.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку в Турецкую Республику, где намерен встретиться с президентом страны, украинской и крымскотатарской общинами. Вместе с ним также поедет национальний лидер крымских татар Мустафа Джемилев.