Президент KSE рассказал, чему учились депутаты "Слуги народа" в Трускавце
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде",
"Есть несколько измерений этого обучения. Первое - темы, второе - портфель домашних заданий, третье - типы активностей, через которые они должны пройти. Есть типы упражнений, которые они должны сделать ", - рассказал Милованов.
По его словам, обязательная обратная связь с преподавателем: о навыках депутатов, которых у них нет.
"Кроме того, они должны прочитать определенные документы, определенные кейсы и так далее. То есть несколько измерений одновременно ", - добавил он.
"Мы больше фокусировались на выработке определенных навыков. И эти навыки фокусировались именно портфелем из четырех документов:
1) стратегия лично депутата;
2) предложение публичной политики,
3) пояснительная записка к законопроекту и
4) план внедрения или анализ стейкхолдеров ", - пояснил президент KSE.
По его словам, депутаты пока не получили сертификатов о прохождении курсов, поскольку еще должны выполнить домашнее задание до 6 августа и пройти тест до 10 августа:
"До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов", - сказал он.
- Ранее Милованов рассказал, что ожидает, что 50-60% депутатов получат сертификаты .
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Напомним, 29 июля избранные депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив на Прикарпатье.
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3 августа председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался называть стоимость тренинга вновь избранных народных депутатов в Трускавце.
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