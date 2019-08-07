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Espreso.tvОбществоПрезидент KSE рассказал, чему учились депутаты "Слуги народа" в Трускавце

Президент KSE рассказал, чему учились депутаты "Слуги народа" в Трускавце


фото: Liga.net
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил программу курсов для депутатов и рассказал о методике

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде",

"Есть несколько измерений этого обучения. Первое - темы, второе - портфель домашних заданий, третье - типы активностей, через которые они должны пройти. Есть типы упражнений, которые они должны сделать ", - рассказал Милованов.

По его словам, обязательная обратная связь с преподавателем: о навыках депутатов, которых у них нет.

"Кроме того, они должны прочитать определенные документы, определенные кейсы и так далее. То есть несколько измерений одновременно ", - добавил он.

"Мы больше фокусировались на выработке определенных навыков. И эти навыки фокусировались именно портфелем из четырех документов:

1) стратегия лично депутата;

2) предложение публичной политики,

3) пояснительная записка к законопроекту и

4) план внедрения или анализ стейкхолдеров ", - пояснил президент KSE.

По его словам, депутаты пока не получили сертификатов о прохождении курсов, поскольку еще должны выполнить домашнее задание до 6 августа и пройти тест до 10 августа:

"До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов", - сказал он.

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