"Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что здесь отдыхают" -, Милованов о прогульщиках на курсах для депутатов в Трускавце
Об этом президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью "Украинской правде",
"А были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие ", - пояснил он.
"Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходило, процентов где-то 80 ", - добавил Милованов.
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Напомним, с понедельника, 29 июля, избраны депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив на Прикарпатье.
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3 августа председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался называть стоимость тренинга вновь избранных народных депутатов в Трускавце.
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