"Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что здесь отдыхают" -, Милованов о прогульщиках на курсах для депутатов в Трускавце

7 августа, 2019, 08:36

Президент школы, которая проводила курсы для депутатов "Слуги народа" в Трускавце, ожидает, что лишь 50-60% депутатов получат сертификаты

Об этом президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью "Украинской правде",

"А были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие ", - пояснил он.

"Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходило, процентов где-то 80 ", - добавил Милованов.