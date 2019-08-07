Голкипера "Брюгге" обвинили в нацизме из-за 88-го номера

7 августа, 2019, 14:45

Голкипер "Брюгге" Миньоле обвинен в нацизме в связи с 88-м игровым номером на спине

Об этом сообщает Sporza

6 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", в составе "Брюгге" дебютировал бельгийский голкипер Миньоле. После матча игрок получил шквал критики за игровой номер 88, который он выбрал накануне. Цифру 88 связями с нацизмом и считают закодированным приветствием "Хайль Гитлер!".

"Я не понимаю, почему должен менять номер. Все, кто меня знают, прекрасно понимают, что эта тема не имеет для меня никакого значения. Я никогда об этом даже не думал. Здесь не о чем говорить. Я посмотрел на свободные номера в" Брюгге ", и думал взять 12-й, но из уважения к болельщикам этого не сделал. Всегда играю под номером 22. 88 - это 4 раза по 22, а" Брюгге "- мой четвертый клуб. В этом смысл, все просто." , - пояснил Миньоле.