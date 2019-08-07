Цыганкова в игре с "Брюгге" просматривали скауты команды Ярмоленко

7 августа, 2019, 11:03

Во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" Виктора Цыганкова просматривали скауты английского "Вест гема"

Об этом сообщает ExWHUemployee в twitter

6 августа матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" посетили скауты лондонского "Вест гема". Целью их визита был вингер киевлян Виктор Цыганков. Украинец появился на футбольном поле во втором тайме, но результативными действиями не определялся.

В составе английского клуба выступает экс-капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел 46 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач. Его трансферная стоимость сегодня оценивается 20 млн евро.

We are more interested in a couple from Kiev though and Viktor Tsyhankov looks a tasty prospect although apparently he is on the bench https://t.co/yh8cgjaEit - ExWHUemployee (@ExWHUemployee) August 6, 2019