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Espreso.tvСпортЦыганкова в игре с "Брюгге" просматривали скауты команды Ярмоленко

Цыганкова в игре с "Брюгге" просматривали скауты команды Ярмоленко


фото: dynamo-kyiv
Во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" Виктора Цыганкова просматривали скауты английского "Вест гема"

Об этом сообщает ExWHUemployee в twitter

6 августа матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" посетили скауты лондонского "Вест гема". Целью их визита был вингер киевлян Виктор Цыганков. Украинец появился на футбольном поле во втором тайме, но результативными действиями не определялся.

В составе английского клуба выступает экс-капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел 46 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач. Его трансферная стоимость сегодня оценивается 20 млн евро.

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