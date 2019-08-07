Цыганкова в игре с "Брюгге" просматривали скауты команды Ярмоленко
Об этом сообщает ExWHUemployee в twitter
6 августа матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" посетили скауты лондонского "Вест гема". Целью их визита был вингер киевлян Виктор Цыганков. Украинец появился на футбольном поле во втором тайме, но результативными действиями не определялся.
В составе английского клуба выступает экс-капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко.
В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел 46 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач. Его трансферная стоимость сегодня оценивается 20 млн евро.
We are more interested in a couple from Kiev though and Viktor Tsyhankov looks a tasty prospect although apparently he is on the bench https://t.co/yh8cgjaEit- ExWHUemployee (@ExWHUemployee) August 6, 2019
- Напомним, 6 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" проиграло "Брюгге" .
- В мае президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о предложении "Наполи" в трансфере Виктора Цыганкова.
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