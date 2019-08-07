Цена на нефть опустились до минимума за последние полгода
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК
В частности, стоимость барреля октябрьской нефти Brent 7 августа в 9:25 по Киеву составила $ 58,77 (-0,29%). Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $ 53,54 (-0,21%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 58,94 и $ 53,63 соответственно.
Так, цены на Brent упали более чем на 9% на прошлой неделе после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые тарифы на импорт китайских товаров.
Читайте также: Бензин по 300. Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти
-
Напомним, в конце ноября мировые цены на нефть упали до своего самого низкого уровня за более чем год после семи недель снижения цен. В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $ 59 за баррель, в США цена нефти марки WTI уменьшилась до $ 50,42 за баррель.
-
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падения цен на нефть.
-
В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter о завышении цен на нефть , вызвав этим обвал цен на 0,5%.
-
МВФ прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже $ 60 за баррель 2019 и 2020 годах.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-