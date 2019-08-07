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Espreso.tvОбществоЦена на нефть опустились до минимума за последние полгода

Цена на нефть опустились до минимума за последние полгода


фото: businesstimes
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $ 59 за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК

В частности, стоимость барреля октябрьской нефти Brent 7 августа в 9:25 по Киеву составила $ 58,77 (-0,29%). Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $ 53,54 (-0,21%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 58,94 и $ 53,63 соответственно.

Так, цены на Brent упали более чем на 9% на прошлой неделе после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые тарифы на импорт китайских товаров.

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