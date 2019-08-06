Трамп заблокировал имущество правительства Венесуэлы в США

6 августа, 2019, 09:40

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы: теперь этими активами под юрисдикцией США нельзя распоряжаться

Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, решение принято "на фоне продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанные с ним лицами".

"Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы", - говорится в документе решения.

Заблокировано все имущество всего правительства, всех ведомств, структур, в частности Центральный банк Венесуэлы и национальная нефтекомпания PDVSA.