//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп заблокировал имущество правительства Венесуэлы в США

Трамп заблокировал имущество правительства Венесуэлы в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы: теперь этими активами под юрисдикцией США нельзя распоряжаться

Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, решение принято "на фоне продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанные с ним лицами".

"Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы", - говорится в документе решения.

Заблокировано все имущество всего правительства, всех ведомств, структур, в частности Центральный банк Венесуэлы и национальная нефтекомпания PDVSA.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать