Трамп заблокировал имущество правительства Венесуэлы в США
Об этом сообщает Reuters
Согласно сообщению, решение принято "на фоне продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанные с ним лицами".
"Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы", - говорится в документе решения.
Заблокировано все имущество всего правительства, всех ведомств, структур, в частности Центральный банк Венесуэлы и национальная нефтекомпания PDVSA.
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Напомним, по официальным данным Центрального банка за прошлый год продал 73 тонны золота из резервов Венесуэлы. Хотя есть основания подозревать, что данные значительно занижены.
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В начале августа президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил намерения Дональда Трампа по морской блокаде Венесуэлы и обратился в ООН с заявлением о незаконных угрозы.
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США назвали главное условие восстановления демократии в Венесуэле.
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