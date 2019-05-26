США назвали главное условие восстановления демократии в Венесуэле

26 мая, 2019, 07:39

Отставка президента Венесуэлы Николаса Мадуро является обязательным условием для проведения свободных выборов и восстановления демократии в стране

Об этом официально заявил Государственный департамент Соединенных Штатов, передает Интерфакс-Украина.

"Свободные выборы не могут проходить под контролем тирана. Мы неоднократно заявляли, что единственное, о чем можно договариваться с Мадуро, - это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на достижении этой цели, и если это произойдет, то мы надеемся на достижение прогресса", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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Госдеп подчеркнул, что "США поддерживают стремление венесуэльского народа к восстановлению демократии и окончанию правления незаконного режима Мадуро", и потребовал освобождения всех политических заключенных.