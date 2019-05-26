//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША назвали главное условие восстановления демократии в Венесуэле

США назвали главное условие восстановления демократии в Венесуэле


фото: ibtimes.co.uk
Отставка президента Венесуэлы Николаса Мадуро является обязательным условием для проведения свободных выборов и восстановления демократии в стране

Об этом официально заявил Государственный департамент Соединенных Штатов, передает Интерфакс-Украина.

"Свободные выборы не могут проходить под контролем тирана. Мы неоднократно заявляли, что единственное, о чем можно договариваться с Мадуро, - это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на достижении этой цели, и если это произойдет, то мы надеемся на достижение прогресса", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича

Госдеп подчеркнул, что "США поддерживают стремление венесуэльского народа к восстановлению демократии и окончанию правления незаконного режима Мадуро", и потребовал освобождения всех политических заключенных.

  • На следующей неделе в Осло состоится второй раунд переговоров между представителями законной власти Венесуэлы и оппозиции.
  • Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 мая, 2019 воскресенье

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

26 мая, 2019 воскресенье

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать