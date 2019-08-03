Трамп угрожает Венесуэле морской блокадой. Мадуро пожаловался в ООН

3 августа, 2019, 10:45

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил намерения Дональда Трампа о морской блокаде Венесуэлы и обратился в ООН с заявлением о незаконных угрозах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

"Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкада, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Трампа внедрить морскую блокаду и карантин против Венесуэлы", - заявил Мадуро.

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Лидер Венесуэлы отметил, шо моря Венесуэлы будут свободными в любом случае, и корабли здесь будут плавать так, как решит их государство, а не США. В случае, если Штаты не согласны, Мадуро предупредил, чтобы официальный Вашингтон "готовился к битве".

В четверг, 1 августа 2019 года, Трамп сообщил, что его администрация рассматривает вопрос проведения блокады Венесуэлы, учитывая размеры помощи в адрес Каракаса от Москвы, Тегерана и Пекина.

Справка

Венесуэла обладает крупнейшими залежами качественной нефти в мире. Они составляют 296, 5 млрд баррелей или около 18% общемировых запасов. Тогда как запасы нефти в Саудовской Аравии находятся на отметке 265, 4 млрд баррелей или 16% от общемировых.

При этом Венесуэла является одной из самых нищих стран в мире с огромнейшим уровнем коррупции и уличной преступности, жителям которой постоянно не хватает элементарных товаров первой необходимости, а за прошлый год инфляция составила более 130 000% .

Вся полнота власти в Венесуэле принадлежит пророссийскому социалистическому диктатору Мадуро, чьи эскандроны смерти без всякого суда и следствия только казнили