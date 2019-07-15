"Реал" ищет варианты для аренды Лунина
15 июля, 2019, 12:45
"Реал" собирается отправить в аренду украинского голкипера Андрея Лунина
Об этом сообщает Marca.
Причиной стало желание голкипера Навас остаться в "Реале" в роли второго вратаря. По информации издания, сначала "Реал" отдавал место в основе Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарем в сезоне. Решение Наваса остаться заставляет руководство мадридского клуба пересмотреть перспективу украинского вратаря.
По выбору клуба для украинца у "Реала" два приоритета: команда из Ла Лиги и большое количество игрового времени. Ранее сообщалось об интересе "Бетиса" к Лунину.
Прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", сыграл 5 матчей в чемпионате.
- 3 июля стало известно, что Андрей Лунин попал в состав "Реала" на предсезонный турнир с участием "Баварии", "Арсенала" и "Атлетико".
- 9 июля мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина француза Люку Зидана в аренду.
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