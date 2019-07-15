//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" ищет варианты для аренды Лунина

"Реал" ищет варианты для аренды Лунина


фото: zn.ua
"Реал" собирается отправить в аренду украинского голкипера Андрея Лунина

Об этом сообщает Marca.

Причиной стало желание голкипера Навас остаться в "Реале" в роли второго вратаря. По информации издания, сначала "Реал" отдавал место в основе Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарем в сезоне. Решение Наваса остаться заставляет руководство мадридского клуба пересмотреть перспективу украинского вратаря.

По выбору клуба для украинца у "Реала" два приоритета: команда из Ла Лиги и большое количество игрового времени. Ранее сообщалось об интересе "Бетиса" к Лунину.

Прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", сыграл 5 матчей в чемпионате.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать