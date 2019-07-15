"Реал" ищет варианты для аренды Лунина

15 июля, 2019, 12:45

"Реал" собирается отправить в аренду украинского голкипера Андрея Лунина

Об этом сообщает Marca.

Причиной стало желание голкипера Навас остаться в "Реале" в роли второго вратаря. По информации издания, сначала "Реал" отдавал место в основе Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарем в сезоне. Решение Наваса остаться заставляет руководство мадридского клуба пересмотреть перспективу украинского вратаря.

По выбору клуба для украинца у "Реала" два приоритета: команда из Ла Лиги и большое количество игрового времени. Ранее сообщалось об интересе "Бетиса" к Лунину.

Прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", сыграл 5 матчей в чемпионате.