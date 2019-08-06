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Espreso.tvОбществоРазумков предложил оппозиции найти кандидатов на должность вице-спикера

Разумков предложил оппозиции найти кандидатов на должность вице-спикера

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил, чтобы народные депутаты выдвинули кандидатов на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва от оппозиционных фракций

Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

По его словам, было бы корректно, если бы оппозиция определила, кто на какую позицию будет претендовать.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", - заявил Разумков.

Он отметил, что трудно ответить, кого они (партия "Слуга народа", - ред.) будут предлагать на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал он.

Также он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четырех претендентов, то по этим кандидатурам состоится голосование.

  • Напомним, 3 августа стало известно, что в партии "Слуга народа" определились с кандидатурой председателя Верховной Рады.
  • 6 августа Потенциальный глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия назвал Дмитрия Разумкова "безальтернативным" кандидатом на пост спикера Верховной Рады.

 

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