Разумков предложил оппозиции найти кандидатов на должность вице-спикера
6 августа, 2019, 22:09
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил, чтобы народные депутаты выдвинули кандидатов на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва от оппозиционных фракций
Об этом он заявил в эфире телеканала "112".
По его словам, было бы корректно, если бы оппозиция определила, кто на какую позицию будет претендовать.
"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", - заявил Разумков.
Он отметил, что трудно ответить, кого они (партия "Слуга народа", - ред.) будут предлагать на эту должность.
"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал он.
Также он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четырех претендентов, то по этим кандидатурам состоится голосование.
- Напомним, 3 августа стало известно, что в партии "Слуга народа" определились с кандидатурой председателя Верховной Рады.
- 6 августа Потенциальный глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия назвал Дмитрия Разумкова "безальтернативным" кандидатом на пост спикера Верховной Рады.
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