В "Слуге народа" определились с кандидатурой спикера

3 августа, 2019, 15:19

В партии "Слуга народа" определились с кандидатурой председателя Верховной Рады

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

3 августа в Трускавце лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что на должность председателя Верховной Рады "Слуга народа" будет выдвигать его кандидатуру.

"На сегодня партия будет предлагать меня как кандидата на должность председателя Верховной Рады Украины", - сказал Разумков.

Кроме того, по словам Разумкова, партия предложит на должность первого заместителя главы парламента Руслана Стефанчука.

"Партия "Слуга народа" на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - заявил Разумков.