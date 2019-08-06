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Espreso.tvОбществоАрахамия назвал вероятного спикера Рады и основных претендентов на пост премьера

Арахамия назвал вероятного спикера Рады и основных претендентов на пост премьера

Потенциальный глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия назвал Дмитрия Разумкова "безальтернативным" кандидатом на пост спикера Верховной Рады

Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

"Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. Я думаю, что в этом почти все... В Трускавце (там проходила" школа депутата "для будущих нардепов от" Слуги народа ", - ред.) у нас не было вообще ни альтернативного кандидата. То есть это безальтернативный кандидат", - заявил Арахамия.

Комментируя кандидатуры на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом на эту должность заместителя председателя Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.

Будущий нардеп также заявил, что у "Слуги народа" есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"), Юрий Витренко (исполнительный директор Нафтогаза), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда)" , - добавил Арахамия.

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