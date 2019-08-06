Порошенко всегда пересекает границу по закону, - ЕС

6 августа, 2019, 16:54

Об этом сообщает пресс-служба партии "Евпропейська солидарность".

"Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ждет большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их больном воображении", - говорится в сообщении.

Также отметили, что первым новость об очередном расследование дела в отношении Порошенко сообщил Портнов, а "уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР".

"Что касается заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов", - добавили в политсиле.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что ответственность за ложное сообщение о преступлениях есть и в Украине.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования", - подытожили в "Европейской Солидарности".