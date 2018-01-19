$500 тыс. и частный остров. СМИ узнали, как Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах

19 января, 2018, 10:06

Президент Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах, который, по подсчетам СМИ, обошелся ему примерно в $500 тыс.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Согласно данным журналистов, Порошенко вылетел из Киева в международный аэропорт города Мале на Мальдивских островах 1 января и вернулся 8 января.

О перелете главы государства "Схемы" узнали на публичном онлайн-ресурсе FlightRadar, где можно было увидеть, как этот самолет с бортовым номером ТС-КМR пересек Индийский океан.

Посредством публичного веб-сервиса СМИ установили, что Falcon 7X вылетел из Киева на Мальдивы 1 января.

Это один из самых дорогих самолетов - его стоимость около $40 млн. Falcon 7X имеет технические возможности лететь из Киева на Мальдивские острова в Индийском океане 8 часов без дозаправок. Также, в отличие от более дешевых вариантов, самолет имеет большую пассажировместимость – 14 человек.

Falcon с бортовым номером ТС-KMR, которым летел президент, сдает в аренду турецкая авиакомпания Setair.

Редакция направила письмо в адрес этой компании с просьбой рассчитать, сколько будет стоить перелет этим самолетом из Киева в Мале и оттуда в Киев с учетом пребывания в столице Мальдивских островов в течение 7 дней.

В ответ представители компании предложили две опции:

Перелет Киев–Мале–Киев с учетом пребывания самолета на Мальдивах в течение 7 дней стоит 154 000 евро.

Или перелет Киев–Мале, Мале–Киев с возвратом самолета через 7 дней. Это обойдется в 119 000 евро.

Поэтому вероятнее всего, что аренда борту с простоем на протяжении почти всего периода отпуска обошлась президенту в примерно 154 тыс. евро.

От собственных источников программа "Схемы" получила список пассажиров чартерного рейса Киев-Мале-Киев.

Согласно этим данным, 1 января вылетели из Киева на Мальдивы, а 8 января вернулись в Киев 8 пассажиров: 3 мужчин и 5 женщин, среди которых нет ни президента Порошенко, ни членов его семьи. Ни каких-либо других известных имен.

Зарегистрированными на рейс оказались лица под такими именами и фамилиями: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Оlga Herasymenko.

Президент Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана.

Из аэропорта Мале, куда президент и его гости прилетели чартером, они добрались до островного курорта. 8 взрослых и 2 детей поселились на самой дорогой вилле курорта, которая расположена на отдельном острове.

Кроме основной виллы с бассейном, здесь еще одна гостевая, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе, и свой пляж.

Украинский президент отдыхал здесь с гостями в течение семи дней и шести ночей.

Находясь за границей, Петр Порошенко, очевидно, стремился к секретности. По крайней мере, на курорте фигурировал под именем Mr Petro Incognito (Ukraine). Типичная услуга для курорта такого уровня - обеспечение полной анонимности по просьбе гостя.

Аренда отдельного острова на курорте "Шеваль Блан" стоила Порошенко и его спутникам не меньше чем $46 тыс. в сутки. Таким образом, за 6 суток президент должен был оплатить только за проживание $276 тыс.

Но, по данным СМИ, были и дополнительные расходы. Например, журналистам удалось доподлинно установить, что во время отдыха Петра Порошенко на курорте "Шеваль Блан" дайвинг, водный спорт, лодки в течение семи дней обошлись в $18 705. На завтраки суммарно потратили $10 791. Например, только четвертого января за завтрак на вилле было уплачено $4 118. На обеды - $4 682, а ужины на вилле обошлись в $3 165.

В целом все дополнительные услуги составляли $37 550, и за них президент рассчитался наличными.

В ответе на запрос у Порошенко пообещали, что он задекларирует все затраты на этот отдых. Как подсчитала редакция, в гривнях это должна быть восьмизначная цифра:

– Перелет на чартере с ожиданием: $188 тыс. (или 154 тыс. евро, как отметили в турецкой компании Setair).

– Аренда виллы на частном острове на курорте "Шеваль Блан" за 6 ночей: $276 тыс.

– Дополнительные расходы и питание на острове: $37 550.

По данным СМИ, получается, всего Порошенко потратил на недельный рождественский отпуск на Мальдивских островах не менее чем $500 тыс. А это - более 14 млн грн.