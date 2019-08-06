ГБР расследует поездку Порошенко на Мальдивы как незаконное пересечение границы по фальшивым документам

6 августа, 2019, 11:43

Государственное бюро расследований расследует поездку пятого президента Украины Петра Порошенко за границу по трем статьям Уголовного кодекса

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины . Следователи ГБР проверят информацию по организации экс-президентом незаконного пересечения через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

УНИАН со ссылкой на в. и. о. представителя ГБР Максима Белоусенко уточняет, что речь идет о поездке Порошенко на Мальдивские острова в начале 2018 года.