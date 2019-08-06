//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР расследует поездку Порошенко на Мальдивы как незаконное пересечение границы по фальшивым документам

ГБР расследует поездку Порошенко на Мальдивы как незаконное пересечение границы по фальшивым документам


фото: president.gov.ua
Государственное бюро расследований расследует поездку пятого президента Украины Петра Порошенко за границу по трем статьям Уголовного кодекса

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины . Следователи ГБР проверят информацию по организации экс-президентом незаконного пересечения через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

УНИАН со ссылкой на в. и. о. представителя ГБР Максима Белоусенко уточняет, что речь идет о поездке Порошенко на Мальдивские острова в начале 2018 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать