Коломойский: Богдан - один из моих главных юристов
6 августа, 2019, 17:14
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является одним из его главных юристов последние пять лет
Об этом он рассказал в интервью изданию РБК .
"Он (Богдан, - ред.) один из моих главных юристов в последние пять лет", - заявил Коломойский.
Он также сообщил, что знает его "уже лет 15, года с 2005-го".
"Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги", - рассказал Коломойский.
По его словам, они виделись с Богданом раза три в неделю, вплоть до его назначения главой администрации.
"Сейчас у него уже времени, наверное, нет", - добавил Коломойский.
- Напомним, Коломойский назвал фаворитов на кресло премьера, а также рассказал, что предлагал пропагандисту Соловьеву вести программу на телеканале 1+1.
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