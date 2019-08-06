Коломойский: Богдан - один из моих главных юристов

"Он (Богдан, - ред.) один из моих главных юристов в последние пять лет", - заявил Коломойский.

Он также сообщил, что знает его "уже лет 15, года с 2005-го".

"Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги", - рассказал Коломойский.

По его словам, они виделись с Богданом раза три в неделю, вплоть до его назначения главой администрации.

"Сейчас у него уже времени, наверное, нет", - добавил Коломойский.