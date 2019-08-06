Коломойский предлагал пропагандисту Соловьеву вести программу на 1 + 1

6 августа, 2019, 13:03

Олигарх Игорь Коломойский приглашал российского пропагандиста Владимира Соловьева на работу на свой телеканал 1 + 1

В интервью РБК Коломойский рассказал, что с Соловьевым готовилось подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы".

"Он в свое время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он (Соловьев - ред.) достаточно серьезно об этом думал", - заявил олигарх.

По его словам, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на 1 + 1.

Однако, отметил Коломойский, впоследствии Соловьева "простили" и он вернулся в Россию.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества Соловйова. При этом он подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского "был его товарищем" и с которым они вместе учились.

"Если (оценивать) с точки зрения пропагандиста, то он номер один", - заявил он.