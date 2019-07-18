"Динамо" готовится к матчу за Суперкубок с "Шахтером" без Цыганкова

18 июля, 2019, 09:16

Киевское "Динамо" начало подготовку к матчу за Суперкубок Украины с "Шахтером" без вице-капитана Виктора Цыганкова

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Футболисты "Динамо" после возвращения из сбора в Австрии 14-го июля, получили два выходных, а 17-го числа провели первую тренировку в Киеве на клубной базе в Конча-Заспе. Команда приступила к непосредственной подготовке к поединку за Суперкубок Украины против "Шахтера", который состоится 28-го июля в Одессе и традиционно даст старт новому сезону. Как и в предыдущие годы, динамовцы занимались специальными мячами, которые будут использоваться в поединке за Суперкубок, после чего вернутся к обычным, которыми играют в чемпионате Украины.

Первая киевская тренировка команды продолжалось более полутора часов и началась с разминки, беговых упражнений и различных задач в работе с мячом. Затем наступила очередь игровых упражнений, а завершилось занятие мини-турниром трех команд на треть поля с большими воротами. Согласно правилам, когда кто-то забивает мяч, происходит смена команды. Отметим, что вратари начало занятия провели отдельно с тренером, а вот Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд занимались по индивидуальной программе.